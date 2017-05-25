Сборная России прибыла на "Арену Химки", сообщает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Здесь состоится командная фотосессия, после чего игроки проведут тренировку.

26 мая команда отправится на тренировочный сбор в Австрию и проведет два товарищеских матча – против команды Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня). Напомним, что в середине июня российская сборная сыграет на Кубке конфедераций-2017, где ее соперниками будут Новая Зеландия (17 июня), Португалия (21 июня) и Мексика (24 июня).

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