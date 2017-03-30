Сборная России претендует на попадание в дивизион B Лиги наций

УЕФА опубликовал предварительное распределение команд по дивизионам Лиги наций, которая стартует в сентябре 2018 года. Сборная России пока располагается в дивизионе B. Окончательный состав групп будет известен в ноябре этого года после окончания отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Европе.

Дивизион А: Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина.

Дивизион B: Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Нидерланды, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия.

Дивизион С: Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения.

Дивизион D: Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

Напомним, Лига наций - новый турнир УЕФА, который организация создала для замены товарищеских матчей. В каждом из дивизионов будут созданы по четыре группы. Четыре лучшие команды дивизиона А разыграют трофей в июне 2019 года. Кроме того, будет произведен обмен между дивизионами.