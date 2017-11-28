Сборная России пожелала здоровья Дмитрию Комбарову

Сборная России в Твиттере пожелала выздоровления полузащитнику "Спартака" Дмитрию Комбарову. Хавбек красно-белых сломал ребро в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) - он получил удар в борьбе с игроком соперников Эмилиано Ригони.

Как отметили в клубе, Комбаров выбыл из строя до конца 2017 года. Ближайший матч сборной России состоится 23 марта, соперником подопечных Станислава Черчесова будет Бразилия.

Напомним, Комбаров выступает за национальную команду с 2012 года. За это время он принял участие в 46 матчах, забив 2 гола.