Сборная России пожелала здоровья Дмитрию Комбарову

Сборная России в Твиттере пожелала выздоровления полузащитнику "Спартака" Дмитрию Комбарову. Хавбек красно-белых сломал ребро в матче 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) - он получил удар в борьбе с игроком соперников Эмилиано Ригони.
Как отметили в клубе, Комбаров выбыл из строя до конца 2017 года. Ближайший матч сборной России состоится 23 марта, соперником подопечных Станислава Черчесова будет Бразилия.
Напомним, Комбаров выступает за национальную команду с 2012 года. За это время он принял участие в 46 матчах, забив 2 гола.
Дмитрий Комбаров, скорее выздоравливай и возвращайся в строй! pic.twitter.com/k7WAJFa8SO– Сборная России (@TeamRussia) 28 ноября 2017 г.
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