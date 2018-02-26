Сборная России пожелала выздоровления Васину

Сборная России в Твиттере пожелала выздоровления и скорейшего возвращения на поле защитнику Виктору Васину. Сегодня, 26 февраля, официально стал известен характер повреждения игрока обороны ЦСКА и национальной команды - у него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Васин, получивший тяжелую травму в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0), уже перенес операцию в клинике "Вилла Стюарт" в Риме. О сроках восстановления защитника станет известно после того, как определится программа реабилитации.

Защитник @TeamRussia и @pfc_cska Виктор Васин, получивший травму передней крестообразной связки правого коленного сустава в игре с "Црвеной Звездой", перенес операцию в клинике "Вилла Стюарт" в Риме у профессора Пьера Паоло Мариани.

Желаем Виктору скорейшего возвращения на поле! pic.twitter.com/Q39FVD1sSt – Сборная России (@TeamRussia) 26 февраля 2018 г.

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