Сборная России пожелала скорейшего выздоровления Дзюбе, Фернандесу, Черышеву и Головину

В официальном Твиттере сборной России появилось пожелание скорейшего выздоровления игрокам команды. Травмы получили форвард Артем Дзюба, защитник Мариу Фернандес, полузащитники Александр Головин и Денис Черышев.

- Сразу четыре футболиста сборной России из списка вызванных на матчи с Германией и Швецией получили травмы различной степени тяжести, - говорится в сообщении. - Желаем Артему Дзюбе, Мариу Фернандесу, Денису Черышеву и Александру Головину здоровья и скорейшего возвращения на поле!

Сборная России 15 ноября сыграет товарищеский матч со сборной Германии, а 20 ноября сыграет против сборной Швеции в Лиге наций. Состав команды из 26 футболистов был назван в понедельник, 5 ноября.

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