15:20 | Футбол — Сборная России

Сборная России пожелала скорейшего выздоровления Дзюбе, Фернандесу, Черышеву и Головину

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В официальном Твиттере сборной России появилось пожелание скорейшего выздоровления игрокам команды. Травмы получили форвард Артем Дзюба, защитник Мариу Фернандес, полузащитники Александр Головин и Денис Черышев.

- Сразу четыре футболиста сборной России из списка вызванных на матчи с Германией и Швецией получили травмы различной степени тяжести, - говорится в сообщении. -  Желаем Артему Дзюбе, Мариу Фернандесу, Денису Черышеву и Александру Головину здоровья и скорейшего возвращения на поле!

Сборная России 15 ноября сыграет товарищеский матч со сборной Германии, а 20 ноября сыграет против сборной Швеции в Лиге наций. Состав команды из 26 футболистов был назван в понедельник, 5 ноября.

Все о Лиге наций - здесь.

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/TeamRussia/status/1060501877656354816

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