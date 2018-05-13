Сборная России пожелала Файзулину успехов в послефутбольной жизни

Сборная России в Твиттере опубликовала сообщение посвященное завершению карьеры полузащитником Виктором Файзулиным. Пресс-служба национальной команды пожелала 32-летнему футболисту успехов в жизни после ухода из спорта.

"Экс-футболист сборной Росссии Виктор Файзулин официально объявил о завершении игровой карьеры, – говорится в сообщении национальной команды. – Желаем Виктору успехов в после футбольной жизни!"

Напомним, последним клубом Файзулина был "Зенит". За десять лет в команде из Санкт-Петербурга полузащитник выиграл десять различных трофеев, в том числе два еврокубковых. С сентября 2015 года хавбек не играл из-за серьезной травмы колена, перенес шесть операций.

В составе сборной России Файзулин провел 24 матча, забив четыре мяча.

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