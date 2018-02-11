Сборная России поздравила Зобнина с 24-летием

Сборная России в Твиттере поздравила с днем рождения полузащитника национальной команды и "Спартака" Романа Зобнина. Сегодня, 11 февраля, хавбеку красно-белых исполняется 24 года.

"Поздравляем полузащитника сборной России Романа Зобнина с днем рождения, - говорится в поздравлении. - Счастья, успехов, а главное - здоровья!"

Напомним, Зобнин дебютировал в составе сборной России в 2015 году в товарищеском матче против Казахстана (0:0). Стабильно стал вызываться в национальную команду при Станиславе Черчесове. В общей сложности он провел за сборную девять матчей. В последнем из них, против Венгрии (3:0), он получил травму крестообразных связок колена, из-за которой пропустил Кубок конфедераций и почти всю первую половину сезона-2017/18 на клубном уровне.