Сборная России поздравила Зобнина с 24-летием

Сборная России в Твиттере поздравила с днем рождения полузащитника национальной команды и "Спартака" Романа Зобнина. Сегодня, 11 февраля, хавбеку красно-белых исполняется 24 года.
"Поздравляем полузащитника сборной России Романа Зобнина с днем рождения, - говорится в поздравлении. - Счастья, успехов, а главное - здоровья!"
Напомним, Зобнин дебютировал в составе сборной России в 2015 году в товарищеском матче против Казахстана (0:0). Стабильно стал вызываться в национальную команду при Станиславе Черчесове. В общей сложности он провел за сборную девять матчей. В последнем из них, против Венгрии (3:0), он получил травму крестообразных связок колена, из-за которой пропустил Кубок конфедераций и почти всю первую половину сезона-2017/18 на клубном уровне.
🎂 | Поздравляем полузащитника @TeamRussia Романа Зобнина с днем рождения. Счастья, успехов, а главное - здоровья! pic.twitter.com/OXscEi0W1w– Сборная России (@TeamRussia) 11 февраля 2018 г.
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