Сборная России поздравила Жиркова с 35-летием

Сборная России в Твиттере поздравила с днем рождения бывшего защитника национальной команды Юрия Жиркова. Сегодня, 20 августа, игроку "Зенита" исполняется 35 лет.

Жирков выступал за сборную России с 2005 по 2018 год. За это время он принял участие в 87 матчах, забив 2 мяча. В составе национальной команды он играл на чемпионатах Европы 2008 и 2012 годов, а также на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.