Сборная России поздравила Владислава Игнатьева с днем рождения

Пресс-служба сборной России поздравила защитника Владислава Игнатьева с его 32-м днем рождения.
- Поздравляем футболиста сборной России Владислава Игнатьева с днём рождения! Желаем Владиславу счастья, здоровья и всего самого хорошего!, - написано в официальном твиттере команды.
Владислав Игнатьев провел четыре матча за сборной России. Является чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе "Локомотива".
Поздравляем футболиста @TeamRussia Владислава Игнатьева с днём рождения! Желаем Владиславу счастья, здоровья и всего самого хорошего! 🎂 pic.twitter.com/UNeMdFkpzV– Сборная России (@TeamRussia) 20 января 2019 г.
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