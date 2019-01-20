Сборная России поздравила Владислава Игнатьева с днем рождения

Пресс-служба сборной России поздравила защитника Владислава Игнатьева с его 32-м днем рождения.

- Поздравляем футболиста сборной России Владислава Игнатьева с днём рождения! Желаем Владиславу счастья, здоровья и всего самого хорошего!, - написано в официальном твиттере команды.

Владислав Игнатьев провел четыре матча за сборной России. Является чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе "Локомотива".