12:18 | Футбол — Сборная России

Сборная России поздравила Владислава Игнатьева с днем рождения

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Пресс-служба сборной России поздравила защитника Владислава Игнатьева с его 32-м днем рождения.

Поздравляем футболиста сборной России Владислава Игнатьева с днём рождения! Желаем Владиславу счастья, здоровья и всего самого хорошего!, - написано в официальном твиттере команды. 

Владислав Игнатьев провел четыре матча за сборной России. Является чемпионом России и обладателем Кубка страны в составе "Локомотива".

 

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