Сборная России поздравила Васина с днем рождения. Видео

Игроки и тренерский штаб сборной России поздравили защитника Виктора Васина с днем рождения, информирует пресс-служба национальной команды.

Во время ужина футболисту, которому исполнилось 29 лет, подарили торт. Всего в составе сборной Васин провел девять матчей и забил два гола.

Напомним, что на данный момент национальная команда находится на базе в Новогорске и готовится к контрольным матчам против Кореи (7 октября) и Ирана (10 октября).