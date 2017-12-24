Сборная России поздравила Стауче с 48-летием

Сборная России в Инстаграме поздравила с днем рождения тренера вратарей национальной команды Гинтараса Стауче. Сегодня, 24 декабря, специалисту исполняется 48 лет.

"Гинтарасу Стауче - 48! Поздравляем тренера вратарей сборной России с днём рождения! Крепкого здоровья и благополучия!", - говорится в поздравлении.

Напомним, Стауче входит в тренерский штаб сборной России с августа 2016 года, когда наставником команды был назначен Станислав Черчесов. Ранее они вместе работали в "Спартаке", "Жемчужине", "Тереке", "Амкаре", "Динамо" и "Легии".