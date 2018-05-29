Сборная России поздравила специального фотокорреспондента "СЭ" Александра Федорова с днем рождения

Сборная России в своем Твиттере поздравила специального фотокорреспондента "СЭ" Александра Федорова с днем рождения. Сегодня, 29 мая, ему исполнилось 56 лет.

- Коллектив сборной России от всей души поздравляет прекрасного фотографа "СЭ" и замечательного человека Александра Федорова с днем рождения! Желаем счастья, здоровья, успехов и гармонии!, - говорится в сообщении.