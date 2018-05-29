Сборная России поздравила специального фотокорреспондента "СЭ" Александра Федорова с днем рождения

Сборная России в своем Твиттере поздравила специального фотокорреспондента "СЭ" Александра Федорова с днем рождения. Сегодня, 29 мая, ему исполнилось 56 лет.
- Коллектив сборной России от всей души поздравляет прекрасного фотографа "СЭ" и замечательного человека Александра Федорова с днем рождения! Желаем счастья, здоровья, успехов и гармонии!, - говорится в сообщении.
Коллектив @TeamRussia от всей души поздравляет прекрасного фотографа @sportexpress и замечательного человека Александра Фёдорова с днем рождения! Желаем счастья, здоровья, успехов и гармонии! 🎂📸 pic.twitter.com/HxqC53QrC5– Сборная России (@TeamRussia) 29 мая 2018 г.
баламошка
Альпы, лесочки) Разве шисят шестое место не в шахтах должно тренироваться?! Пусть в полутьме мячик чеканят, разрабатывают рефлексы. Пока ничё не добились пусть крыс жрут. Войдут в топ 60 можно будет хомяками кормить, а в топ-50 уже и бич-пакеты им раздавать. По праздникам. А Альпы и тупых силиконовых баб можно только тем, кто в топ-10 входит. Имхо.
22:30