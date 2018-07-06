Сборная России поздравила Широкова с 37-летием

Сборная России в Твиттере поздравила с днем рождения бывшего капитана национальной команды Романа Широкова. Сегодня, 6 июля, экс-полузащитнику исполяется 37 лет.

"Поздравляем экс-капитана сборной России Романа Широкова с днем рождения! Желаем Роману всего самого хорошего!", – говорится в сообщении национальной команды.

Широков выступал за сборную России с 2008 по 2016 год. В 57 матчах он забил 13 мячей. За это время он выступал на чемпионатах Европы 2008 (бронза), 2012 и 2016 годов.