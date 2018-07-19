13:02 | Футбол — Сборная России

Сборная России поздравила Самедова с днем рождения


Сборная России поздравила полузащитника Александра Самедова с днем рождения. Сегодня хавбеку "Спартака" исполнилось 34 года.

Поздравляем полузащитника Александра Самедова с днем рождения! Желаем Александру крепкого здоровья, успехов в футбольной карьере и всего самого хорошего! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.


Александр Самедов принимал участие в чемпионате мира-2018 в составе национальной команды России. После окончания турнира он объявил о завершении карьеры в сборной.  

Опрос

Как вы оцените выступление сборной России на ЧМ-2018?
голосовать
К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ