Сборная России поздравила Самедова с днем рождения

Сборная России поздравила полузащитника Александра Самедова с днем рождения. Сегодня хавбеку "Спартака" исполнилось 34 года.

- Поздравляем полузащитника Александра Самедова с днем рождения! Желаем Александру крепкого здоровья, успехов в футбольной карьере и всего самого хорошего! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Поздравляем полузащитника Александра Самедова с днем рождения! Желаем Александру крепкого здоровья, успехов в футбольной карьере и всего самого хорошего! 🎂 pic.twitter.com/oMvNewfdK1 – Сборная России (@TeamRussia) 19 июля 2018 г.



Александр Самедов принимал участие в чемпионате мира-2018 в составе национальной команды России. После окончания турнира он объявил о завершении карьеры в сборной.