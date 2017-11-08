Сборная России поздравила с днем рождения Гуса Хиддинка

Сборная России в Твиттере поздравила с днем рождения бывшего главного тренера Гуса Хиддинка. Голландскому специалисту сегодня исполнился 71 год.

Гус Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда добилась лучшего результата в истории - бронзовых медалей Евро-2008. В декабре 2008 года ему было присвоено звание "Заслуженный тренер России".