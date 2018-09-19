Сборная России поздравила с днем рождения Фернандеса, назвав его Супер Марио

Сборная России в Инстаграме поздравила защитника Мариу Фернандеса с днем рождения. Сегодня игроку ЦСКА исполнилось 28 лет.

- Сегодня 28 лет исполняется защитнику сборной России Мариу Фернандесу. С днем рождения, Супер Марио!, - говорится в сообщении.

Бразилец Фернандес получил российское гражданство 13 июля 2016 года. За сборную России он провел 13 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Первый официальный матч за национальную команду он провел 7 октября 2017 года. Тогда в товарищеской игре против Кореи он вышел на замену вместо полузащитника Александра Самедова на 64-й минуте.