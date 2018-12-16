Сборная России поздравила Ромащенко с днем рождения

Сборная России поздравила своего тренера Мирослава Ромащенко с днем рождения. Сегодня специалисту исполнилось 45 лет. В сборной он работает с августа 2016 года.
– Поздравляем тренера Мирослава Ромащенко с днем рождения! Желаем Мирославу Юрьевичу счастья, здоровья и всего самого хорошего, – говорится в сообщении.
Поздравляем тренера @TeamRussia Мирослава Ромащенко с днем рождения!– Сборная России (@TeamRussia) 16 декабря 2018 г.
Желаем Мирославу Юрьевичу счастья, здоровья и всего самого хорошего! 🎂🎉 pic.twitter.com/E1cziDssBZ
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