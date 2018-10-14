Сборная России поздравила Нойштедтера с первым голом за национальную команду

Сборная России поздравила защитника Романа Нойштедтера с первым голом за национальную команду.

30-летний игрок отличился в матче группового турнира Лиги наций против Турции, забив после розыгрыша углового.

- Поздравляем Романа с этим событием! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Между прочим, Роман Нойштедтер впервые забил гол в составе @TeamRussia. Поздравляем Романа с этим событием! 💪 pic.twitter.com/K7VPlkpiAE – Сборная России (@TeamRussia) 14 октября 2018 г.

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