19:41 14 октября | Футбол — Сборная России

Сборная России поздравила Нойштедтера с первым голом за национальную команду

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Сборная России поздравила защитника Романа Нойштедтера с первым голом за национальную команду.

30-летний игрок отличился в матче группового турнира Лиги наций против Турции, забив после розыгрыша углового.

Поздравляем Романа с этим событием! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Россия - Турция

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