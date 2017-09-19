Сборная России поздравила Мариу Фернандеса с 27-летием

Сборная России в своем Инстаграме поздравила с днем рождения защитника национальной команды и ЦСКА Мариу Фернандеса. 19 сентября бразильцу с российским паспортом исполняется 27 лет.

- Сегодня свой 27-й день рождения празднует защитник сборной России Мариу Фернандес, - говорится в сообщении.

Отметим, что поздравление с праздником также переведено на португальский язык.

Напомним, Мариу Фернандес дебютировал в составе сборной России в начале сентября в контрольном матче против "Динамо" (3:0). В первой же игре за национальную команду он отметился голом.