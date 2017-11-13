19:51 | Футбол — Сборная России

Сборная России поздравила Лунева с днем рождения

Торт для Андрея Лунева. Фото Instagram.com
Торт для Андрея Лунева. Фото Instagram.com
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Врач сборной России Эдуард Безуглов на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию торта, который был подарен вратарю "Зенита" и национальной команды Андрею Луневу. Сегодня голкиперу исполнилось 26 лет.

Напомним, что завтра сборные России и Испании в Санкт-Петербурге встретятся в товарищеском матче, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

"Зенит" поздравил Лунева с 26-летием

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

shpasic баламошка, а как же Новый Год?//////Да, и Новый Год у газпромышей тоже каждый день. И 8 Марта тоже.

20:05

shpasic

баламошка, а как же Новый Год?

20:02

баламошка

А я думал, что если в систему Газпрома попадаешь, то у человека каждый день - День Рождения.

19:57