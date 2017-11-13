Сборная России поздравила Лунева с днем рождения

Врач сборной России Эдуард Безуглов на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию торта, который был подарен вратарю "Зенита" и национальной команды Андрею Луневу. Сегодня голкиперу исполнилось 26 лет.
Напомним, что завтра сборные России и Испании в Санкт-Петербурге встретятся в товарищеском матче, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
баламошка
shpasic баламошка, а как же Новый Год?//////Да, и Новый Год у газпромышей тоже каждый день. И 8 Марта тоже.
20:05
shpasic
баламошка, а как же Новый Год?
20:02
баламошка
А я думал, что если в систему Газпрома попадаешь, то у человека каждый день - День Рождения.
19:57