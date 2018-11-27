19:43 | Футбол — Сборная России

Сборная России поздравила Кержакова с днем рождения

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Cборная России поздравила Александра Кержакова с днем рождения. Во вторник экс-нападающему "Зенита" и национальной команды исполнилось 36 лет.

- Сегодня 36 лет исполняется лучшему бомбардиру российской национальной команды, старшему тренеру юношеской сборной России (игроки 2001 г.р.) по футболу Александру Кержакову. Поздравляем от всей души! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

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