Сборная России поздравила Кержакова с 35-летием

Сборная России в Твиттере поздравила бывшего нападающего команды Александра Кержакова с днем рождения. Сегодня, 27 ноября, экс-форварду исполняется 35 лет.

"Поздравляем лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова с 35-летием! Счастья, здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего!", - говорится в поздравлении национальной команды.

Напомним, Кержаков выступал за сборную России с 2002 по 2016 год. За это время он принял участие в 91 матче, забив 30 мячей. Нападающий играл на чемпионатах мира (2002, 2014) и Европы (2004, 2012). Он является лучшим бомбардиров в истории сборной России.