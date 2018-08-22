Сборная России поздравила Дзюбу с юбилеем

Сборная России в Твиттере поздравила с днем рождения нападающего национальной команды и "Зенита" Артема Дзюбу. Сегодня, 22 августа, форварду исполняется 30 лет.

"Желаем Артему и дальше радовать всех нас забитыми голами и искренними, неподдельными эмоциями!", - говорится в поздравлении сборной.

Дзюба дебютировал за сборную России в 2011 году в игре против Греции (1:1), а первый мяч в составе национальной команды забил в 2014-м в ворота Лихтенштейна (4:0). В общей сложности он провел за сборную 28 матчей, забив 14 мячей, три из них - на чемпионате мира-2018.

Поздравляем форварда @TeamRussia Артёма Дзюбу с юбилеем! Желаем Артёму и дальше радовать всех нас забитыми голами и искренними, неподдельными эмоциями! 🦁🎂🔥 pic.twitter.com/GzRIYJ76RT – Сборная России (@TeamRussia) 22 августа 2018 г.

Артем Дзюба: "Во мне пылает огонь. И будет пылать!" //

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