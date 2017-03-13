11:27 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России поздравила Джанаева с днем рождения

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Пресс-служба сборной России поздравила вратаря национальной команды Сослана Джанаева с днем рождения. Сегодня игроку "Ростова" исполнилось 30 лет. На счету Джанаева одна игра в футболке сборной России.

"Поздравляем голкипера сборной России Сослана Джанаева с днем рождения! Счастья, здоровья, побед и побольше сухих матчей!" - говорится в сообщении на странице сборной России в "Твиттере".

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