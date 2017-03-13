Сборная России поздравила Джанаева с днем рождения

Пресс-служба сборной России поздравила вратаря национальной команды Сослана Джанаева с днем рождения. Сегодня игроку "Ростова" исполнилось 30 лет. На счету Джанаева одна игра в футболке сборной России.
"Поздравляем голкипера сборной России Сослана Джанаева с днем рождения! Счастья, здоровья, побед и побольше сухих матчей!" - говорится в сообщении на странице сборной России в "Твиттере".
Поздравляем голкипера @TeamRussia Сослана Джанаева с днем рождения! Счастья, здоровья, побед и побольше сухих матчей! pic.twitter.com/Fl1uqEqiCk– Сборная России (@TeamRussia) 13 марта 2017 г.