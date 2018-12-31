Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом. Видео

Игроки сборной России Маринату Гильерме, Георгий Джикия, Алексей Миранчук и Антон Миранчук поздравили болельщиков с новым годом. Видео опубликовано в официальном Твиттере команды.
- Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего!, - говорится в сообщении. - Мы вас очень любим!
В уходящем году сборная России дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и заняла второе место в своей группе дивизиона В Лиги наций.
Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего!– Сборная России (@TeamRussia) 31 декабря 2018 г.
Мы вас очень любим! ❤️☃️🎄 pic.twitter.com/7bngwGumuV
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