Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом. Видео

Игроки сборной России Маринату Гильерме, Георгий Джикия, Алексей Миранчук и Антон Миранчук поздравили болельщиков с новым годом. Видео опубликовано в официальном Твиттере команды.

- Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего!, - говорится в сообщении. - Мы вас очень любим!

В уходящем году сборная России дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и заняла второе место в своей группе дивизиона В Лиги наций.