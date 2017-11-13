22:48 | Футбол — Сборная России

Сборная России поздравила болельщиков с Днем доброты

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Сборная России в своем Твиттере поздравила болельщиков с Всемирным днем доброты. К этой записи были приложены фото смеющихся игроков национальной команды.

– Сегодня отмечается Всемирный день доброты!

Друзья! Желаем, чтобы в вашей жизни всегда присутствовало добро, а рядом были отзывчивые люди! – говорится в сообщении сборной России.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

В других галактиках он известен как всемирный день Фули.

22:52