Сборная России поздравила болельщиков с Днем доброты

Сборная России в своем Твиттере поздравила болельщиков с Всемирным днем доброты. К этой записи были приложены фото смеющихся игроков национальной команды.
– Сегодня отмечается Всемирный день доброты!
Друзья! Желаем, чтобы в вашей жизни всегда присутствовало добро, а рядом были отзывчивые люди! – говорится в сообщении сборной России.
Сегодня отмечается Всемирный день доброты!– Сборная России (@TeamRussia) 13 ноября 2017 г.
Друзья! Желаем, чтобы в вашей жизни всегда присутствовало добро, а рядом были отзывчивые люди! 😊🙌👨👩👧👧 pic.twitter.com/IbMwEqtOyD
баламошка
В других галактиках он известен как всемирный день Фули.
22:52