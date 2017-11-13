Сборная России поздравила болельщиков с Днем доброты

Сборная России в своем Твиттере поздравила болельщиков с Всемирным днем доброты. К этой записи были приложены фото смеющихся игроков национальной команды.

– Сегодня отмечается Всемирный день доброты!

Друзья! Желаем, чтобы в вашей жизни всегда присутствовало добро, а рядом были отзывчивые люди! – говорится в сообщении сборной России.