16:44 | Футбол — Сборная России

Сборная России поздравила Аршавина с днем рождения, напомнив о потрясающем голе на Евро-2008


Сборная России в официальном Твиттере поздравила с днем рождения бывшего капитана Андрея Аршавина. Нападающему "Кайрата" сегодня исполнилось 37 лет. 

В качестве поздравления сборная выложила видео гола Аршавина в ворота Голландии в четвертьфинале Евро-2008 (3:1).

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