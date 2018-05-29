Сборная России поздравила Аршавина с днем рождения, напомнив о потрясающем голе на Евро-2008

Сборная России в официальном Твиттере поздравила с днем рождения бывшего капитана Андрея Аршавина. Нападающему "Кайрата" сегодня исполнилось 37 лет.

В качестве поздравления сборная выложила видео гола Аршавина в ворота Голландии в четвертьфинале Евро-2008 (3:1).