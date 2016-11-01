Сборная России после игры с Катаром останется в Дохе

РФС на своем официальном сайте опубликовал график подготовки сборной России к контрольным матчам с Катаром (10 ноября, Доха) и Румынией (15 ноября, Грозный). Национальная команда вылетит в Доху в понедельник и останется там тренироваться после игры против Катара. Вылет в Грозный намечен на воскресенье (13 ноября).

7 ноября (понедельник)

Вылет в Доху

18:00. Тренировка на стадионе "Suheim bin Hamad" (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

8 ноября (вторник)

11:30. Тренировка на стадионе "Suheim bin Hamad". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

9 ноября (среда)

17:30. Предыгровая пресс-конференция с участием главного тренера и игрока сборной России на стадионе "Аль Садд". Доха.

18:00. Предыгровая тренировка на стадионе "Аль Садд". Доха (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 18:00 ДО 18:20).

10 ноября (четверг)

19:00. Контрольный матч Катар – Россия. Доха. Стадион "Аль Садд".

11 ноября (пятница)

12:00. Тренировка на стадионе "Lakhweia Abdullah bin Khalifa pitch 3". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

12 ноября (суббота)

11:30. Тренировка на стадионе "Lakhweia Abdullah bin Khalifa pitch 3". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

13 ноября (воскресенье)

11:00. Тренировка на стадионе "Lakhweia Abdullah bin Khalifa pitch 3". (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ с 11:00 до 11:20). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.

Вылет в Грозный

14 ноября (понедельник)

16:00. Предыгровая пресс-конференция cборной на стадионе "Ахмат Арена". Грозный.

16:30. Предыгровая тренировка на стадионе "Ахмат Арена". Грозный (ОТКРЫТАЯ ДЛЯ СМИ С 16:30 ДО 16:50).

15 ноября (вторник)

19:00. Контрольный матч Россия – Румыния. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

В графике подготовки возможны изменения.