Сборная России пошутила над Кокориным

Женская сборная России пошутила над нападающим "Зенита" Александром Кокориным. На прошлой неделе форвард национальной команды был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.

"А представьте, если бы в футбольной команде появилось новое амплуа."Игрок номер 9, прижмитесь к обочине", – говорится в сообщении в "Твиттере".

Напомним, что ранее появилась информация, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет.

Сам форвард заявил, что никаких гонок он не устраивал, а просто при повороте зацепил встречную полосу.