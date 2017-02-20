14:59 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России показала стадион "Фишт" прямо сейчас

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Официальный твиттер сборной России опубликовал фотографию сочинского стадиона "Фишт". 28 марта на арене пройдет первый матч после реконструкции - россияне в товарищеском матче встретятся с Бельгией

"Фишт" примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017, а также  четыре игры группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.

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Материалы REN-TV

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