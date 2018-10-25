Сборная России поднялась на 41-е место в рейтинге ФИФА

Опубликована новая версия рейтинга ФИФА для национальных сборных. Сборная России поднялась на пять позиций и занимает 41-ю строчку.
Чемпион мира 2018 Франция упала на вторую строчку рейтинга, отставая от лидирующей Бельгии на одно очко. Англия поднялась на пятую, а Уругвай - упал на шестую.
Сборная Швеции (соперник России по Лиги наций) опустилась на 17-е место, команда Турции - осталась на 38-м.
Чемпион мира 2014 сборная Германии упала на две позиции и стала 14-й.
Рейтинг ФИФА от 25 октября.
1. Бельгия - 1733 очков
2. (1). Франция - 1732
3. (3). Бразилия - 1669
4. (4). Хорватия - 1635
5. (6).Англия - 1619
6. (5).Уругвай - 1617
7. (7). Португалия - 1616
8. (8). Швейцария - 1598
9. (9). Испания - 1594
10. (10). Дания - 1584...
14. (12). Германия - 1555...
17. (15). Швеция - 1548...
38. (38). Турция - 1449
41. (46). Россия - 1433
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