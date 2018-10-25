Сборная России поднялась на 41-е место в рейтинге ФИФА

Опубликована новая версия рейтинга ФИФА для национальных сборных. Сборная России поднялась на пять позиций и занимает 41-ю строчку.

Чемпион мира 2018 Франция упала на вторую строчку рейтинга, отставая от лидирующей Бельгии на одно очко. Англия поднялась на пятую, а Уругвай - упал на шестую.

Сборная Швеции (соперник России по Лиги наций) опустилась на 17-е место, команда Турции - осталась на 38-м.

Чемпион мира 2014 сборная Германии упала на две позиции и стала 14-й.

Рейтинг ФИФА от 25 октября.

1. Бельгия - 1733 очков

2. (1). Франция - 1732

3. (3). Бразилия - 1669

4. (4). Хорватия - 1635

5. (6).Англия - 1619

6. (5).Уругвай - 1617

7. (7). Португалия - 1616

8. (8). Швейцария - 1598

9. (9). Испания - 1594

10. (10). Дания - 1584...

14. (12). Германия - 1555...

17. (15). Швеция - 1548...

38. (38). Турция - 1449

41. (46). Россия - 1433