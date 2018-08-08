Сборная России поддержала Головина, получившего травму

Сборная России поддержала хавбека "Монако" и национальной команды Александра Головина. 22-летний россиянин получил травму голеностопа на тренировке монегасков и пропустит 3-4 недели.
- Саша, скорейшего восстановления и возвращения в строй! - сообщается в официальном Инстаграме сборной России.
Не очень приятные для нас новости😐 ⠀ Полузащитник сборной России Александр Головин, который недавно перешёл в футбольный клуб "Монако", получил на тренировке травму голеностопа и по предварительным данным пропустит 3-4 недели. Операция не потребуется. ⠀ Саша @alex_golovin17, скорейшего восстановления и возвращения в строй!💪 ⠀ #СборнаяРоссии #Головин #ВместеМыКоманда
Головин перешел в "Монако" 27 июля, подписав с монегасками 5-летний контракт. Ранее хавбек выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год, в составе которого становился чемпионом России.
Он провел 4 матча за сборную России на чемпионате мира-2018, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.