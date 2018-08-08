Сборная России поддержала Головина, получившего травму

Не очень приятные для нас новости😐 ⠀ Полузащитник сборной России Александр Головин, который недавно перешёл в футбольный клуб "Монако", получил на тренировке травму голеностопа и по предварительным данным пропустит 3-4 недели. Операция не потребуется. ⠀ Саша @alex_golovin17, скорейшего восстановления и возвращения в строй!💪 ⠀ #СборнаяРоссии #Головин #ВместеМыКоманда

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 8 Авг 2018 в 6:36 PDT