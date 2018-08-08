16:46 | Футбол — Сборная России

Сборная России поддержала Головина, получившего травму


Сборная России поддержала хавбека "Монако" и национальной команды Александра Головина. 22-летний россиянин получил травму голеностопа на тренировке монегасков и пропустит 3-4 недели. 

- Саша, скорейшего восстановления и возвращения в строй! - сообщается в официальном Инстаграме сборной России.

Головин перешел в "Монако" 27 июля, подписав с монегасками 5-летний контракт. Ранее хавбек выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год, в составе которого становился чемпионом России.

Он провел 4 матча за сборную России на чемпионате мира-2018, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. 

Головин получил травму правой ноги и ходит на костылях

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