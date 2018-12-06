Сборная России под руководством Кержакова узнала соперников по отбору Евро-2020

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда Евро-2020 среди игроков, не старше 19 лет. Юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) попала в группу 5, получив в соперники Польшу, Уэльс и Косово.

Матчи 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы-2020 с участием сборной России пройдут 13, 16 и 19 ноября 2019 года в Уэльсе.

В Элитном раунде квалификации примут участие 28 команд: обладатели первых двух мест каждой из 13 групп, одна лучшая сборная из числа финишировавших третьими, а также Португалия, освобожденная от 1-го отборочного этапа согласно рейтингу УЕФА.

В финальной стадии ЕВРО-2020 сыграют восемь сборных, включая хозяйку турнира команду Северной Ирландии.

Александр Кержаков, старший тренер юношеской сборной России:

- После того как мы узнали команды, которые попали с нами в одну группу, то предполагали, что хозяином мини-турнира может стать сборная Уэльса. Нам досталась ровная группа с хорошими соперниками. Не вижу смысла в ней кого-то выделять. Перед нами стоит задача - выйти в Элитный раунд Чемпионата Европы-2020 U-19.

С командами Польши, Уэльса и Косово мы прежде не встречались, но тренерский штаб обязательно соберет максимально полную информацию по каждому из соперников, изучит их. Будем серьезно готовиться к мини-турниру в Уэльсе. В Элитный раунд выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также одна лучшая сборная из числа занявших третьи места, однако мы нацелены стать первыми. Наша команда защищает честь своей страны, и всегда настраивается на победу.