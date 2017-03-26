Сборная России поблагодарила Галицкого за теплый прием

Сборная России в официальном "Твиттере" выразила благодарность за теплый прием "Краснодару" и президенту клуба Сергею Галицкому. В кубанской столице подопечные Станислава Черчесова провели товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром (0:2). Сегодня россияне вылетают в Сочи, где 28 марта встретятся с Бельгией.

"Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам "Краснодара" и президенту клуба Сергею Галицкому за теплый прием! Спасибо!" - говорится в сообщении сборной России.