15:31 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России поблагодарила Галицкого за теплый прием

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Сборная России в официальном "Твиттере" выразила благодарность за теплый прием "Краснодару" и президенту клуба Сергею Галицкому. В кубанской столице подопечные Станислава Черчесова провели товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром (0:2). Сегодня россияне вылетают в Сочи, где 28 марта встретятся с Бельгией.

"Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам "Краснодара" и президенту клуба Сергею Галицкому за теплый прием! Спасибо!" - говорится в сообщении сборной России.

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