Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче с "Динамо"

Сборная России в официальном Твиттере поблагодарила болельщиков за поддержку в товарищеском матче с "Динамо" (3:0). Игру на "Арене Химки" посетило 15 980 зрителей, вход на стадион был свободным.
"Дорогие болельщики, огромное спасибо вам за поддержку! Атмосфера была супер!" - говорится в сообщении сборной России.
Со счетом 3:0 @TeamRussia побеждает московское "Динамо"!– Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2017 г.
Дорогие болельщики, огромное спасибо вам за поддержку! Атмосфера была супер! 👍👍👍 pic.twitter.com/jcL5tWaKFD