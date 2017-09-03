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19:53 | Футбол — Сборная России

Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче с "Динамо"


Сборная России в официальном Твиттере поблагодарила болельщиков за поддержку в товарищеском матче с "Динамо" (3:0). Игру на "Арене Химки" посетило 15 980 зрителей, вход на стадион был свободным.

"Дорогие болельщики, огромное спасибо вам за поддержку! Атмосфера была супер!" - говорится в сообщении сборной России.

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