Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку в матче с "Динамо"

Сборная России в официальном Твиттере поблагодарила болельщиков за поддержку в товарищеском матче с "Динамо" (3:0). Игру на "Арене Химки" посетило 15 980 зрителей, вход на стадион был свободным.

"Дорогие болельщики, огромное спасибо вам за поддержку! Атмосфера была супер!" - говорится в сообщении сборной России.