Сборная России поблагодарила Акинфеева

Сборная России поблагодарила голкипера Игоря Акинфеева за выступления в ее составе. Сегодня 32-летний вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде.

- Огромное спасибо за все, капитан! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России.

Огромное спасибо за всё, капитан!

Обращение Игоря Акинфеева:https://t.co/OSlRh9jPB3 pic.twitter.com/bPd7T1tYTI – Сборная России (@TeamRussia) 1 октября 2018 г.

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год.

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