12:35 | Футбол — Сборная России

Сборная России поблагодарила Акинфеева

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Сборная России поблагодарила голкипера Игоря Акинфеева за выступления в ее составе. Сегодня 32-летний вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде.

- Огромное спасибо за все, капитан! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год. 

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