Сборная России поблагодарила Акинфеева

Сборная России поблагодарила голкипера Игоря Акинфеева за выступления в ее составе. Сегодня 32-летний вратарь объявил о завершении карьеры в национальной команде.
- Огромное спасибо за все, капитан! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.
Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России.– Сборная России (@TeamRussia) 1 октября 2018 г.
Огромное спасибо за всё, капитан!
Обращение Игоря Акинфеева:https://t.co/OSlRh9jPB3 pic.twitter.com/bPd7T1tYTI
Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год.
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