Сборная России по футболу среди футболистов-ампутантов выиграла Кубок Amp Futbol Cup

Сборная России по футболу среди футболистов-ампутантов, пять раз выигрывавшая чемпионат мира, стала обладателем Кубка Amp Futbol Cup. В финале турнира, проходившего в Варшаве, россияне обыграли Польшу со счетом 1:0.

– Сборная России однозначно расценивалась как фаворит даже до начала турнира. Тем не менее, турнир, особенно финальный матч, прошел в очень напряженной борьбе, и полуфинал тоже был напряженным, – цитирует "Р-Спорт" представителя делегации Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Виктора Левченко. – В финале только в дополнительное время наша команда выиграла со счетом 1:0.