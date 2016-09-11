21:49 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России по футболу среди футболистов-ампутантов выиграла Кубок Amp Futbol Cup

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Сборная России по футболу среди футболистов-ампутантов, пять раз выигрывавшая чемпионат мира, стала обладателем Кубка Amp Futbol Cup. В финале турнира, проходившего в Варшаве, россияне обыграли Польшу со счетом 1:0.

– Сборная России однозначно расценивалась как фаворит даже до начала турнира. Тем не менее, турнир, особенно финальный матч, прошел в очень напряженной борьбе, и полуфинал тоже был напряженным, – цитирует "Р-Спорт" представителя делегации Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Виктора Левченко. – В финале только в дополнительное время наша команда выиграла со счетом 1:0.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20160911/1074773631.html

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