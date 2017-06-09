Сборная России перед матчем с Чили выйдет на поле в майках в поддержку Зобнина

Заместитель руководителя департамента РФС по информационной политике Игорь Владимиров сообщил, что игроки сборной России перед товарищеским матчем с Чили выйдут на поле в майках в поддержку полузащитника Романа Зобнина. 23-летний россиянин в контрольном матче с Венгрией (3:0) повредил боковую и крестообразную связки коленного сустава разной степени выраженности, из-за чего пропустит Кубок конфедераций-2017.

- Перед матчем с чилийцами на разминку и предматчевые мероприятия сборная России выйдет в майках в поддержку Зобнина, – цитирует "Р-Спорт" Владимирова.

Матч Россия - Чили состоится сегодня, 9 июня, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Зобнин пропустит Кубок конфедераций //

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России