Сборная России: "Панченко так рьяно рвется на поле, что его приходится привязывать канатом к бровке"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена. Пресс-служба сборной России в Твиттере выложила видео, где 28-летний футболист тренируется с помощью эластичных канатов.

- Кирилл Панченко так рьяно рвется на поле, что его приходится сдерживать и привязывать канатом к бровке. Кирилл, скорее восстанавливайся и возвращайся в игру! – пожелала футболисту пресс-служба национальной команды.

Последний раз Панченко выходил на поле 15 сентября прошлого года в матче 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1).