Сборная России: "Панченко так рьяно рвется на поле, что его приходится привязывать канатом к бровке"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена. Пресс-служба сборной России в Твиттере выложила видео, где 28-летний футболист тренируется с помощью эластичных канатов.
- Кирилл Панченко так рьяно рвется на поле, что его приходится сдерживать и привязывать канатом к бровке. Кирилл, скорее восстанавливайся и возвращайся в игру! – пожелала футболисту пресс-служба национальной команды.
Последний раз Панченко выходил на поле 15 сентября прошлого года в матче 10-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1).
Кирилл Панченко так рьяно рвется на поле, что его приходится сдерживать и привязывать канатом к бровке 😃– Сборная России (@TeamRussia) 19 января 2018 г.
Кирилл, скорее восстанавливайся и возвращайся в игру! 💪💪💪 pic.twitter.com/tiR5QtXn86
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Хорошо работает с мячом!
18:01