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17:05 | Футбол — Сборная России

Сборная России отправилась в Казань на матч с Ираном

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Сборная России отправилась в Казань на контрольный матч против Ирана, сообщает Твиттер национальной команды. Встреча состоится 10 октября на "Казань Арене".

Накануне команда Станислава Черчесова обыграла Корею (4:2).

Текстовая трансляция матча Россия - Иран

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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pushgun

Хватит зрения и вратарского чутья у Черчесова чтобы убрать из ворот дырку. Первый гол Игорь даже не шелохнулся, второй гол Игорь уже 15 лет не отбивает мячи если они катятся более чем в 30 см. от него и конечно пропустил и в этот раз. Отбил один раз мяч только при том, что кореец не исполнил и попал прямо в Игоря. Говорят, что у Акинфеева опыт. А в чем опыт то? В том, что он в каждом матче мяч из своих ворот вынимает? Тогда да, он самый опытный.

17:28