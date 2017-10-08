Сборная России отправилась в Казань на матч с Ираном

Сборная России отправилась в Казань на контрольный матч против Ирана, сообщает Твиттер национальной команды. Встреча состоится 10 октября на "Казань Арене".

Накануне команда Станислава Черчесова обыграла Корею (4:2).

Текстовая трансляция матча Россия - Иран