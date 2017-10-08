Сборная России отправилась в Казань на матч с Ираном

Сборная России отправилась в Казань на контрольный матч против Ирана, сообщает Твиттер национальной команды. Встреча состоится 10 октября на "Казань Арене".
Накануне команда Станислава Черчесова обыграла Корею (4:2).
Летим в Казань! 🛫 pic.twitter.com/wCpFjXJtRm– Сборная России (@TeamRussia) 8 октября 2017 г.
pushgun
Хватит зрения и вратарского чутья у Черчесова чтобы убрать из ворот дырку. Первый гол Игорь даже не шелохнулся, второй гол Игорь уже 15 лет не отбивает мячи если они катятся более чем в 30 см. от него и конечно пропустил и в этот раз. Отбил один раз мяч только при том, что кореец не исполнил и попал прямо в Игоря. Говорят, что у Акинфеева опыт. А в чем опыт то? В том, что он в каждом матче мяч из своих ворот вынимает? Тогда да, он самый опытный.
17:28