Сборная России отметила результативность Дзюбы в августе

Сборная России в Твиттере опубликовала ролик, посвященный нападающему "Зенита" и национальной команды Артему Дзюбе. В шести матчах на клубном уровне он забил шесть мячей и помог своей команде добиться шести побед.
"Ждем продолжения в матчах за сборную России против Турции и Чехии", – говорится в сообщении команды.
По мнению "СЭ", велика вероятность, что капитаном сборной в матчах против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский, 10 сентября, Ростов-на-Дону) станет именно Дзюба.
⚡️💥🔥⚽️🔝 pic.twitter.com/GEiTY9wi0O– Сборная России (@TeamRussia) 28 августа 2018 г.
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