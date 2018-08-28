Сборная России отметила результативность Дзюбы в августе

Сборная России в Твиттере опубликовала ролик, посвященный нападающему "Зенита" и национальной команды Артему Дзюбе. В шести матчах на клубном уровне он забил шесть мячей и помог своей команде добиться шести побед.

"Ждем продолжения в матчах за сборную России против Турции и Чехии", – говорится в сообщении команды.

По мнению "СЭ", велика вероятность, что капитаном сборной в матчах против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский, 10 сентября, Ростов-на-Дону) станет именно Дзюба.

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