Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила за собой 56-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщается на официальном сайте организации. На данный момент в активе команды Станислава Черчесова 592 очка. Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины (1634 очка).

Напомним, что сборная России опустилась на рекордно низкое, 56-е место, в декабре. При составлении рейтинга учитываются все матчи национальных сборных, которые ФИФА считает официальными. Однако, к примеру, отборочные встречи идут в зачет рейтинга с большим коэффициентом, чем товарищеские.

Рейтинг ФИФА



1 (1). Аргентина – 1634 очка

2 (2). Бразилия – 1544 очка

3 (3). Германия – 1433 очка

4 (4). Чили – 1404 очка

5 (5). Бельгия – 1368 очков

6 (6). Колумбия – 1345 очков

7 (7). Франция – 1305 очков

8 (8). Португалия – 1229 очков

9 (9). Уругвай – 1187 очков

10 (10). Испания – 1166 очков

…

56 (56). РОССИЯ – 592 очка