Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила за собой 56-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщается на официальном сайте организации. На данный момент в активе команды Станислава Черчесова 592 очка. Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины (1634 очка).
Напомним, что сборная России опустилась на рекордно низкое, 56-е место, в декабре. При составлении рейтинга учитываются все матчи национальных сборных, которые ФИФА считает официальными. Однако, к примеру, отборочные встречи идут в зачет рейтинга с большим коэффициентом, чем товарищеские.
Рейтинг ФИФА
1 (1). Аргентина – 1634 очка
2 (2). Бразилия – 1544 очка
3 (3). Германия – 1433 очка
4 (4). Чили – 1404 очка
5 (5). Бельгия – 1368 очков
6 (6). Колумбия – 1345 очков
7 (7). Франция – 1305 очков
8 (8). Португалия – 1229 очков
9 (9). Уругвай – 1187 очков
10 (10). Испания – 1166 очков
…
56 (56). РОССИЯ – 592 очка