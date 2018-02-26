Сборная России осенью сыграет с Германией и Чехией

Достигнуты договоренности о проведении двух контрольных матчей с участием сборной России осенью 2018 года, информирует официальный сайт РФС. 10 сентября россияне проведут домашний поединок против команды Чехии, а 15 ноября – выездную встречу против Германии. Города, стадионы и время начала игр будут объявлены позднее.
Таким образом, РФС окончательно сформировал график контрольных матчей (с учетом игр Лиги Наций) сборной России на 2018 год.
График контрольных матчей:
23 марта. Контрольный матч. Москва. Россия – Бразилия.
27 марта. Контрольный матч. Санкт-Петербург. Россия – Франция.
30 мая. Контрольный матч. Инсбрук. Австрия – Россия.
5 июня. Контрольный матч. Москва. Россия – Турция.
7 сентября. Матч Лиги наций. Турция – Россия.
10 сентября. Контрольный матч. Россия – Чехия.
11 октября. Матч Лиги наций. Россия – Швеция.
14 октября. Матч Лиги наций. Россия – Турция.
15 ноября. Контрольный матч. Германия – Россия.
20 ноября. Матч Лиги наций. Швеция – Россия.
Напомним также, что в групповом турнире чемпионата мира сборная России проведет матчи с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (20 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Чехии (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
spetrov
BoRussia, не важно. Что будет - игра покажет. А сама такая возможность очень важна.
17:13 26 февраля
karlikf1
Что это за Лига наций такая, когда её придумали? Очередной коммерческий турнирчик чтоли на утеху буржуям?
17:11 26 февраля
Островзаячий
Надеюсь после Франции будет другой тренер.Там как раз месяц до следующего матча.
16:18 26 февраля
BoRussia
Ёшкин ты кот, матч против Германий конечно круто, но будет же разгром 3:0 как минимум!
16:09 26 февраля
баламошка
Немцы жестоко отомстят за хоккей, а матч завершится с баскетбольным счётом.
14:43 26 февраля