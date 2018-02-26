Сборная России осенью сыграет с Германией и Чехией

Достигнуты договоренности о проведении двух контрольных матчей с участием сборной России осенью 2018 года, информирует официальный сайт РФС. 10 сентября россияне проведут домашний поединок против команды Чехии, а 15 ноября – выездную встречу против Германии. Города, стадионы и время начала игр будут объявлены позднее.

Таким образом, РФС окончательно сформировал график контрольных матчей (с учетом игр Лиги Наций) сборной России на 2018 год.

График контрольных матчей:

23 марта. Контрольный матч. Москва. Россия – Бразилия.

27 марта. Контрольный матч. Санкт-Петербург. Россия – Франция.

30 мая. Контрольный матч. Инсбрук. Австрия – Россия.

5 июня. Контрольный матч. Москва. Россия – Турция.

7 сентября. Матч Лиги наций. Турция – Россия.

10 сентября. Контрольный матч. Россия – Чехия.

11 октября. Матч Лиги наций. Россия – Швеция.

14 октября. Матч Лиги наций. Россия – Турция.

15 ноября. Контрольный матч. Германия – Россия.

20 ноября. Матч Лиги наций. Швеция – Россия.

Напомним также, что в групповом турнире чемпионата мира сборная России проведет матчи с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (20 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).