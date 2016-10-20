Сборная России опустилась на рекордно низкое 53-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 38-го на 53-е место в рейтинге ФИФА, информирует официальный сайт организации. В ее активе 594 очка. Еще никогда команда не занимала такое низкое место. Предыдущий антирекорд был установлен в 1998 году, когда Россия была на 40-й строчке.
На первом месте рейтинга расположилась сборная Аргентины (1621), на втором – команда Германии (1465), на третьем – Бразилии (1410), на четвертом – Бельгии (1382), на пятом – Колумбии (1361).
Рейтинг ФИФА:
1 (1*). Аргентина – 1621 очко
2 (3). Германия – 1465
3 (4). Бразилия – 1410
4 (2). Бельгия – 1382
5 (4). Колумбия – 1361
6 (6). Чили – 1273
7 (8). Франция – 1271
8 (7). Португалия – 1231
9 (9). Уругвай – 1175
10 (11). Испания – 1168...
53 (38). Россия – 594
* - положение в предыдущем рейтинге
Сборная России: команда третьего мира
nedvig
ну если рассуждать логически, то согласно коэффициентам должны быть в 15 лучших точно. в Европе болтаемся по коэф в районе 6-8 мест, то и в 15 должны быть в мире по идее. ну это чисто теоретически
13:24
ki
в общем не вижу смысла париться местом, это даже неплохо, потому что при разных жеребьевках всегда есть шанс получить из "первой карзины" более простого соперника.
13:20
ki
таки рейтинг пустышка.... италия, которой нет в 10ке, гарантированно дернет 6 из 10 "топовых команд"
13:19
Ж и в о й
Зато в рейтинге коэффициентов УЕФА уверенно держимся на 6-м месте!
13:15
aloveku
может для того, чтобы посильнее оттолкнуться? хотя это место не соответствует реальности, место конечно не в десятке должно быть, но явно не за 5м десятком. а вообще о чем говорить, если команда не прогрессирует уже пару лет. нам до сих пор внушают, что лучшей защиты, чем имеется, нету. что забугорный тренер, высасывающий миллионы, лучше любого нашего. что наличие лимита даёт прирост мастерству российских игроков. что чехарда и бардак в орг.структурах - это нормально, и т.д. вот и не хотя бы стоим на месте, а лишь падаем. Единственное что хорошо, то, что падать при таком уровне подхода к делу бесконечно просто невозможно, при таких заботах, делах, тратах, организациях, институтах и т.п., достигнуть такого низкого места можно только при неблагопритном стечении обстоятельств, и мы вот в этой ситуации. Дальше будет только рост. Иначе никак.
13:11
Жареный снеговик
Никола Питерский прав. Знаменитая фраза из "Джентльменов Удачи".
13:03
Осакаровка
Как только Мутко пришел к власти- он сразу же пообещал, что рейтинг сборной теперь будет только падать. И его прогноз, если помните, к концу 2017 года будет 72-75 место. Так что удивляться не нужно. Важно то,что по его прогнозу в 2018 году после ЧМ рейтинг сборной будет в первой пятерке или даже тройке. Так что пока все сбывается. Будем ждать.
13:02
Kupservas
Лучше гор, могут быть только горы. На которых еще не бывал...
12:55
oledjan
Ушел Мутко на повышенье, А сборная на дно легла. Он будет с нами без сомненья. В каком же стаде без осла? Увы, но как сказать потомкам, Что логикой не пахнет здесь? Оставив спорт страны в обломках, Решил в другое кресло сесть. Не стыдно Вам за все, Виталий? Мы благодарны небесам, Что вас куда-то, но убрали, Не дав сломать остатки в хлам.
12:50
П_о_в_а_р
Митяй Антибомж АУУУУУУУ! Пустите меня на текстовую!!! Последние недели две она жутко тупит при отправке сообщения, но ранее хотя бы с третьего раза можно было отправить сообщение, а сегодня я вообще не могу туда целый день комментарий отправить. ------------------------- Тебе нельзя. Сегодня текстовая Дандолк-Зенит только меня и Весёлого, яко давних поклонников ирландского всего.
12:50
Da Lyrikas
Ну а если бы мы с такой игрой были на 10-м месте? Кому это нужно? Рейтинг не беда, игра - беда.
12:48
PAPAZOL_
лет так через 10 и это место (53) покажется космосом..... "так высоко мы были в рейтинге в 2016-ом году" - будут говорить футболоболельщики...
12:39
Весёлый©
Когда Спартак был чемпионом, такой хрени не было. Ну, вы понимаете.
12:37
Митяй Антибомж
И, кстати, с сегодняшнего дня на ваш сайт Аваст ругается. Подозреваю, что это из-за идиотской рекламы.
12:36
Митяй Антибомж
АУУУУУУУ! Пустите меня на текстовую!!! Последние недели две она жутко тупит при отправке сообщения, но ранее хотя бы с третьего раза можно было отправить сообщение, а сегодня я вообще не могу туда целый день комментарий отправить.
12:35
П_о_в_а_р
ladafan так!!!!а что дает аргентине первое место!!!!А бельгия столько турниров выиграла.... --------------------- Вы ничаво ни панимаити. Цифры - упрямая вешшшшшшь.))
12:27
П_о_в_а_р
pravda1979 Может и был прав Слуцкий, что Россия не футбольная страна. Как ни крути, а цифры весьма упрямая вещь. ------------------------------- Действительно. Особенно если учесть, что Слуцкий приложил к этим цифрам руку.)
12:25
П_о_в_а_р
Фсио прапала!!!!!!!!!!!!!
12:24
pravda1979
Может и был прав Слуцкий, что Россия не футбольная страна. Как ни крути, а цифры весьма упрямая вещь.
12:20
Монте-Кристо (Мститель) .
Необъективно. Вот 81-е или 83-е место России больше подходит. Оно точнее определит уровень "мастерства" этих футболистов и уровень футбола в этой отсталой стране "третьего мира".
12:19
vov20061
РОССИЯ - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА! Как Конго и Узбекистан!
12:17
МачоМэн
это мы ещё высоко находимся.
12:16
Rasmus Teesalu
Ничего страшного не случилось. Когда-нибудь и на первом месте будут! Вот, что я думаю по этому поводу!
12:15
kingarthur
Можно сколько угодно критиковать систему подсчета баллов, но тут все предельно честно, мы занимаем то место, которое заслуживаем, и если чиновник, с IQ уровня пингвина и нулевой культурой общения уровня быдлогопников, после всех печально известных деяний, вместо отставки идет на повышение, значит поделом нам всем. Мы имеем то, что заслуживаем. Теперь я думаю будет справедливо, если у нас отберут чемпионат мира, т.к. страна с таким спортивным хозяйством абсолютно недостойна проведения такого турнира.
12:11
Serg1771
СЭ не уточнил, никогда еще в России не проводился ЧМ по футболу, а следовательно сборная играет только ТОВАРИЩЕСКИЕ матчи, в которых рейтинговые очки ополовиниваются. Таким образом, к первым официальным матчам (на Кубок Конфедераций) сб. России может быть в рейтинге еще ниже.
12:10
maxcds
Спасибо, дон Фабио!
12:05
andreichf
Ну со Сбродной все понятно, но как Аргентиная ничего не выигрывающая удерживает 1 места ????
12:04
timkarlos
Какой контраст между главными заголовками четверга: сборная России на дне - МуТКо на повышение!!! И читать дальше ничего не нужно, все ясно и со спортом и с руководством страны. СЭ - вы это, аккуратнее там, но молодцы!
11:52
abs68
хотя с Кабо-Верде я погорячился:)
11:36
sergoX
Позор! Никогда такого ещё не было. А всё потому, что не хотят наших кривоногих сажать на сдельщину в клубах.
11:30