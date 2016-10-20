Сборная России опустилась на 53-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 38-го на 53-е место в рейтинге ФИФА, информирует официальный сайт организации. В ее активе 594 очка. Еще никогда команда не занимала такое низкое место. Предыдущий антирекорд был установлен в 1998 году, когда Россия была на 40-й строчке.
На первом месте рейтинга расположилась сборная Аргентины (1621), на втором – команда Германии (1465), на третьем – Бразилии (1410), на четвертом – Бельгии (1382), на пятом – Колумбии (1361).
Рейтинг ФИФА:
1 (1*). Аргентина – 1621 очко
2 (3). Германия – 1465
3 (4). Бразилия – 1410
4 (2). Бельгия – 1382
5 (4). Колумбия – 1361
6 (6). Чили – 1273
7 (8). Франция – 1271
8 (7). Португалия – 1231
9 (9). Уругвай – 1175
10 (11). Испания – 1168...
53 (38). Россия – 594
* - положение в предыдущем рейтинге
Сборная России: команда третьего мира
ladafan
так!!!!а что дает аргентине первое место!!!!А бельгия столько турниров выиграла.....РЕйтинг супер!!!
11:18