11:06 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России опустилась на 53-е место в рейтинге ФИФА

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Когда сборная России достигнет дна?Почему Россия упала в рейтинге ФИФА

 

Сборная России опустилась с 38-го на 53-е место в рейтинге ФИФА, информирует официальный сайт организации. В ее активе 594 очка. Еще никогда команда не занимала такое низкое место. Предыдущий антирекорд был установлен в 1998 году, когда Россия была на 40-й строчке.

На первом месте рейтинга расположилась сборная Аргентины (1621), на втором – команда Германии (1465), на третьем – Бразилии (1410), на четвертом – Бельгии (1382), на пятом – Колумбии (1361).

 

 

 

Рейтинг ФИФА:

1 (1*). Аргентина – 1621 очко

2 (3). Германия – 1465

3 (4). Бразилия – 1410

4 (2). Бельгия – 1382

5 (4). Колумбия – 1361

6 (6). Чили – 1273

7 (8). Франция – 1271

8 (7). Португалия – 1231

9 (9). Уругвай – 1175

10 (11). Испания – 1168...

53 (38). Россия – 594

* - положение в предыдущем рейтинге

Сборная России: команда третьего мира

 


 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ladafan

так!!!!а что дает аргентине первое место!!!!А бельгия столько турниров выиграла.....РЕйтинг супер!!!

11:18

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