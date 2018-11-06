Сборная России опубликовала график подготовки к матчам с Германией и Швецией

На официальном сайте РФС появился график подготовки национальной сборной России к контрольному матчу с Германией (15 ноября, Лейпциг) и игре Лиги наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна) в период с 12 по 20 ноября.

12 ноября, понедельник. 17:00. Тренировка. УТЦ "Новогорск".

13 ноября, вторник. 11.30. Тренировка. УТЦ "Новогорск". Вылет в Лейпциг.

14 ноября, среда. 12:00. Тренировка на стадионе "Ред Булл Арена" (Лейпциг). 13:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России.

15 ноября, четверг. 20:45. Контрольный матч. Германия – Россия. Лейпциг, стадион "Ред Булл Арена".

16 ноября, пятница. 12:00. Тренировка. Стадион "Спортшюлле" (Лейпциг).

17 ноября, суббота. 12:00. Тренировка. Стадион "Спортшюлле" (Лейпциг).

18 ноября, воскресенье. 12:00. Тренировка. Стадион "Спортшюлле" (Лейпциг). Вылет в Стокгольм.

19 ноября, понедельник. 12:00. Тренировка. Стадион "Френдс Арена" (Сольна). 13:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России.

20 ноября, вторник. 20:45. Матч Лиги наций. Швеция – Россия. Сольна, стадион "Френдс Арена".

Сборная России назвала состав на матчи с Германией и Швецией. В него включены Набабкин, Ахметов и Чалов