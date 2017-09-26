Сборная России определилась с графиком подготовки к матчам с Кореей и Ираном

Официальный сайт РФС опубликовал график подготовки сборной России к контрольным матчам с Кореей и Ираном. Первое занятие подопечные Станислава Черчесова проведут 2 октября, до 5 октября они будут тренироваться на базе в Новогорске.

Матч Россия - Корея состоится в Москве на "ВЭБ-Арене" 7 октября. На следующий день россияне проведут еще одно занятие в Новогорске, в тот же день команда отправится в Казань. 9 октября Россия проведет тренировку в Казани. Матч Россия - Иран пройдет на "Казань Арене" 10 октября.