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19:40 | Футбол — Сборная России

Сборная России определилась с графиком подготовки к матчам с Кореей и Ираном


Официальный сайт РФС опубликовал график подготовки сборной России к контрольным матчам с Кореей и Ираном. Первое занятие подопечные Станислава Черчесова проведут 2 октября, до 5 октября они будут тренироваться на базе в Новогорске.

Матч Россия - Корея состоится в Москве на "ВЭБ-Арене" 7 октября. На следующий день россияне проведут еще одно занятие в Новогорске, в тот же день команда отправится в Казань. 9 октября Россия проведет тренировку в Казани. Матч Россия - Иран пройдет на "Казань Арене" 10 октября.

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Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/87619.html

Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
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