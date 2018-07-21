Сборная России - о Березуцких: "Уходит эпоха"

Пресс-служба сборной России попрощалась с бывшими защитниками ЦСКА и национальной команды Алексеем и Василием Березуцкими. Братья объявили об уходе из спорта сегодня. В составе сборной России Алексей Березуцкий провел 58 матчей, Василий Березуцкий - 101. Больше старшего брата за Россию сыграли только Виктор Онопко (109), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (127).

"Уходит эпоха. Защитники Алексей и Василий Березуцкие официально объявили о завершении карьеры профессиональных футболистов.

Спасибо за все, братья! Желаем успехов в дальнейшей деятельности!" - говорится в сообщении сборной.