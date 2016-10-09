17:47 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России не забивала в свои ворота 13 лет

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Мяч Василия Березуцкого в матче с Коста-Рикой в свои ворота стал первым автоголом сборной России за 13 лет. В последний раз огорчал собственного вратаря Андрей Каряка, отправивший мяч в сетку ворот Сергея Овчинникова. Несмотря на это, тогда команда смогла добиться крупной и важной победы. (Алексей МОРОЗ)

Трансляция матча Россия - Коста-Рика

Все голы в свои ворота сборной России

Дата

Автогол

Турнир

Матч

08.09.1993

Юрий НИКИФОРОВ, 20 (1:1)

ОЧМ

Венгрия (г) – 3:1

06.10.1993

Дмитрий ГАЛЯМИН, 60 (1:2)

ТМ

Саудовская Аравия (г) – 2:4

14.10.1998

Юрий КОВТУН, 89 (0:1)

ОЧЕ

Исландия (г) – 0:1

10.09.2003

Андрей КАРЯКА, 15 (0:1)

ОЧЕ

Швейцария (д) – 4:1

09.10.2016

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ, 45+2 (1:3)

ТМ

Коста-Рика (д) – 3:4

 

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Iz_naroda

Вася, наберись мужества и скажи о своём уходе из сборной! Дай дорогу молодым!

19:14

PELMEN GUBASTIY

Взволновал коммент "живого".... Гол КОСТОЛОМА Юры Ковтуна / а на большее он и не был способен / не смогли повторить ни пеле, ни зиданы, ни разные рональды с мессями....

18:49

Alex Surovov

Если Черчесов в следующий раз поставит ветеранов, грошь ему цена в базарный день.

18:46

Alex Surovov

У меня только одно желание, чтобы оборона ЦСКА, которая составляла и составляет костяк сборной, наконец, всей командой обозлилась и не дала установиться антирекорду - 40 матчей с голами подряд в Лиге чемпионов. Акинфеев в одиночку не виноват в антирекорде, ВИНОВАТА ВСЯ ОБРОНА!!! Армейский футбол 10 лет в кризисе в оброне. Оборона команды худшая из лучших в ЛЧ. Ветераны не старею душой, но стареют телом. Их полностью необходимо менять, потому что хуже не будет. Нужны молодые, думающие и выносливые, а не старые и авторитетные!!! Березуцкий привез два гола. И это не в первый раз. Если бы не он, то была бы победа. Это диагноз!!!

18:39

avlaq

Меньше на других орать нужно тогда и гол в свои ворота не забьёшь и 11-метровый не заработаешь. Учитель хренов.

18:19

aloveku

Березуцкий решил отсечку сделать, пора типа, да и следище надо оставить для потомков, потом будут обсуждать следующую отсечку ))

18:18

краснобелов-спартаков

Ну эти же ворота были ближе (с)

18:16

Ботаникум

Ж и в о й ----------- По-моему, и гол Никифора получился вполне на заглядение (если бы в другие ворота).

18:04

PELMEN GUBASTIY

Ну, теперь с новым тренером, да на распиаренном стадионе им. тандерутюняна-- магнигалицкого ЭТО войдёт в привычку....

18:03

Ж и в о й

Больше всего гол Ковтуна запомнился, конечно - эпик фэйл для команды Бышовца.

18:01

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