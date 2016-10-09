Сборная России не забивала в свои ворота 13 лет

Мяч Василия Березуцкого в матче с Коста-Рикой в свои ворота стал первым автоголом сборной России за 13 лет. В последний раз огорчал собственного вратаря Андрей Каряка, отправивший мяч в сетку ворот Сергея Овчинникова. Несмотря на это, тогда команда смогла добиться крупной и важной победы. (Алексей МОРОЗ)
Трансляция матча Россия - Коста-Рика
Все голы в свои ворота сборной России
|
Дата
|
Автогол
|
Турнир
|
Матч
|
08.09.1993
|
Юрий НИКИФОРОВ, 20 (1:1)
|
ОЧМ
|
Венгрия (г) – 3:1
|
06.10.1993
|
Дмитрий ГАЛЯМИН, 60 (1:2)
|
ТМ
|
Саудовская Аравия (г) – 2:4
|
14.10.1998
|
Юрий КОВТУН, 89 (0:1)
|
ОЧЕ
|
Исландия (г) – 0:1
|
10.09.2003
|
Андрей КАРЯКА, 15 (0:1)
|
ОЧЕ
|
Швейцария (д) – 4:1
|
09.10.2016
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ, 45+2 (1:3)
|
ТМ
|
Коста-Рика (д) – 3:4
Iz_naroda
Вася, наберись мужества и скажи о своём уходе из сборной! Дай дорогу молодым!
19:14
PELMEN GUBASTIY
Взволновал коммент "живого".... Гол КОСТОЛОМА Юры Ковтуна / а на большее он и не был способен / не смогли повторить ни пеле, ни зиданы, ни разные рональды с мессями....
18:49
Alex Surovov
Если Черчесов в следующий раз поставит ветеранов, грошь ему цена в базарный день.
18:46
Alex Surovov
У меня только одно желание, чтобы оборона ЦСКА, которая составляла и составляет костяк сборной, наконец, всей командой обозлилась и не дала установиться антирекорду - 40 матчей с голами подряд в Лиге чемпионов. Акинфеев в одиночку не виноват в антирекорде, ВИНОВАТА ВСЯ ОБРОНА!!! Армейский футбол 10 лет в кризисе в оброне. Оборона команды худшая из лучших в ЛЧ. Ветераны не старею душой, но стареют телом. Их полностью необходимо менять, потому что хуже не будет. Нужны молодые, думающие и выносливые, а не старые и авторитетные!!! Березуцкий привез два гола. И это не в первый раз. Если бы не он, то была бы победа. Это диагноз!!!
18:39
avlaq
Меньше на других орать нужно тогда и гол в свои ворота не забьёшь и 11-метровый не заработаешь. Учитель хренов.
18:19
aloveku
Березуцкий решил отсечку сделать, пора типа, да и следище надо оставить для потомков, потом будут обсуждать следующую отсечку ))
18:18
краснобелов-спартаков
Ну эти же ворота были ближе (с)
18:16
Ботаникум
Ж и в о й ----------- По-моему, и гол Никифора получился вполне на заглядение (если бы в другие ворота).
18:04
PELMEN GUBASTIY
Ну, теперь с новым тренером, да на распиаренном стадионе им. тандерутюняна-- магнигалицкого ЭТО войдёт в привычку....
18:03
Ж и в о й
Больше всего гол Ковтуна запомнился, конечно - эпик фэйл для команды Бышовца.
18:01