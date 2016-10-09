Сборная России не забивала в свои ворота 13 лет

Мяч Василия Березуцкого в матче с Коста-Рикой в свои ворота стал первым автоголом сборной России за 13 лет. В последний раз огорчал собственного вратаря Андрей Каряка, отправивший мяч в сетку ворот Сергея Овчинникова. Несмотря на это, тогда команда смогла добиться крупной и важной победы. (Алексей МОРОЗ)

Трансляция матча Россия - Коста-Рика

Все голы в свои ворота сборной России