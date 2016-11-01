16:06 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сборная России не будет проводить зимние сборы

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вынужден отказаться от идеи проведения зимних сборов национальной команды, передает из Москвы корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, это связано с техническими причинами.

- Есть ли какая-то конкретика по поводу зимних сборов, которые вы хотели провести для футболистов, не выступающих за свои команды в еврокубках?

- Есть. Ни в декабре, ни в феврале этих сборов не будет. По техническим причинам это у нас не получается. Не хочется ни себя, ни клубы ставить в неудобное положение. Если что-то вдруг изменится, мы вам обязательно сообщим. А так работаем в рамках международных окон ФИФА.

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