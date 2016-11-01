Сборная России не будет проводить зимние сборы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вынужден отказаться от идеи проведения зимних сборов национальной команды, передает из Москвы корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, это связано с техническими причинами.

- Есть ли какая-то конкретика по поводу зимних сборов, которые вы хотели провести для футболистов, не выступающих за свои команды в еврокубках?

- Есть. Ни в декабре, ни в феврале этих сборов не будет. По техническим причинам это у нас не получается. Не хочется ни себя, ни клубы ставить в неудобное положение. Если что-то вдруг изменится, мы вам обязательно сообщим. А так работаем в рамках международных окон ФИФА.